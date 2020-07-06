Такая информация была озвучена сегодня, 6 июля, в ходе еженедельного совещания врио Главы Чувашии Олега Николаева с участием глав администраций муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики в режиме видео-конференц-связи.

Управляющий Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Чувашской Республике Роза Кондратьевадоложила, как идет работа по оказанию дополнительных мер социальной поддержки семьям, имеющим детей. Она отметила, что по состоянию на 3 июля территориальными органами ПФР Чувашии рассмотрено почти 46 тысяч заявлений об осуществлении ежемесячной выплаты в размере 5 тыс. рублей семьям с детьми до трех лет. На единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет для рассмотрения поступило более 137 тысяч заявлений.

«В целом, в результате реализации Указов Президента Российской Федерации, семьи с детьми Чувашской Республики получат поддержку на сумму 5 млрд. рублей», — резюмировала Роза Кондратьева.

«Работа очень хорошо организована, но нам надо её продолжить. Так как право на получение этих выплат сохраняется до 1 октября, необходимо сделать всё, чтобы те, кто ещё не успел оформить заявление, сделали это», — отметил в свою очередь Олег Николаев.

Также в Чувашии полагаются выплаты на детей от 3 до 7 лет из малоимущих семей. Эти выплаты производят органы социальной защиты республики.

О мерах поддержки сельских жителей на совещании рассказал заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики — министр сельского хозяйства Чувашской Республики Сергей Артамонов. В частности, доложил о ходе реализации проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, проектах, направленных на благоустройство и развитие территорий населенных пунктов.

Было отмечено, что в 2020 году в республике планируется реализовать 737 проектов инициативного бюджетирования, включающие в себя ремонт автомобильных дорог, объектов коммунального хозяйства. Кроме этого, благодаря решению врио Главы Чувашии о выделении по 100 тысяч рублей каждому населенному пункту будет реализовано еще 1873 проекта. Олег Николаев призвал руководителей и глав муниципалитетов активнее работать в этих направлениях.

«У нас появляется всё больше возможностей для того, чтобы изменить облик села в лучшую сторону, сделать условия проживания комфортными, привлекательными и удобными для жителей. Необходимо в кратчайшие сроки добиться того, чтобы условия проживания в городе и на селе минимально отличались», — подчеркнул Олег Николаев.

В ходе совещания сегодня также была представлена стратегия развития Государственной ветеринарной службы Чувашской Республики на 2020–2024 годы.