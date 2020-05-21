Университет занял 2 место в стране по количеству студентов-победителей среди 96 вузов-победителей и стал лидером в ПФО.

Проект «Профстажировки 2.0» разработан автономной некоммерческой организацией «Россия – страна возможностей» совместно с Общероссийским народным фронтом и представляет собой платформу, на которой взаимодействуют студенты образовательных организаций и работодатели. Заинтересованные компании-партнеры размещают кейсы по отраслевым направлениям на сайте конкурса, зарегистрированные участники выбирают интересующую их практическую тему у конкретного работодателя и выполняют по ней практико-ориентированную работу. Работодатель рассматривает все поступившие заявки с решениями кейса и определяет победителей, которых затем приглашает на производственную практику или стажировку в компанию. Принимать участие в конкурсе могут студенты очной и заочной форм обучения, а также аспиранты до 35 лет, выполняющие проекты под руководством научного руководителя. Итоги конкурса подводятся 2 раза в год, участие в нем бесплатное.

Сегодня на платформе «Профстажировки 2.0» размещено более 4500 практических кейсов от 1300 компаний-партнеров, 85 тысяч – количество зарегистрированных студентов из 1728 вузов страны. В проекте представлены крупнейшие российские вузы – Тюменский госуниверситет, Санкт-Петербургский политехнический университет, Самарский национальный исследовательский университет, Нижегородский госуниверситет, Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Казанский государственный университет, Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана.

Для участия в первой волне студенты восьми факультетов Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова подали 332 заявки. Одобрение работодателей получили 194 из них. Активное участие в выборе и решении кейсов проекта приняли студенты факультетов информатики и вычислительной техники, прикладной математики, физики и информационных технологий, экономического факультета. Из 359 победителей первой волны, обучающихся в 96 вузах страны, 28 – студенты Чувашского госуниверситета. Это второе место по количеству победителей в проекте «Профстажировки 2.0» среди образовательных учреждений высшего образования. География победителей представлена 55 регионами Российской Федерации, по общему количеству победителей от региона – 47 человек – Чувашская Республика занимает 3 место.

«Проект «Профстажировки 2.0» наглядно демонстрирует ориентированность студентов вуза на будущую карьеру. Студенты под руководством преподавателей вуза решают реальные кейсы конкретной компании, самостоятельно проводят анализ и ищут эффективное решение производственных задач, составляют план их реализации. Итоги проекта говорят о том, что в ЧГУ представлен компетентный преподавательский состав, ориентированный на то, чтобы студенты получали как теоретические знания, так и практические навыки по выбранной специальности, которые в дальнейшем послужат социальным лифтом всем участникам. Уверен, с каждым годом количество победителей от вуза будет расти», – отметил Андрей Александров, ректор Чувашского государственного университета.

По данным проекта, сегодня на портале зарегистрировано более 9000 студентов вузов Чувашской Республики. Из них более 7500 – студенты Чувашского государственного университета. На участие во второй волне студенты вуза подали 170 заявок. Итоги второй волны будут известны в июле 2020 г.

21.05.2020

www.tavanen.ru