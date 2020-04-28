28 апреля в республике ожидается усиление ветра

28 апреля, 2020 - Актуально - нет комментариев

По информации Гидрометцентра Чувашии, днем 28 апреля на территории республики ожидается усиление ветра с порывами до 16 метров в секунду.   

Непогода может привести к затруднениям в работе всех видов транспорта, обрывам линий электропередач и связи, обрушению слабоукрепленных конструкций.   

Рекомендуем гражданам при сильном ветре держаться в стороне от опор ЛЭП, указателей, рекламных щитов и высотной строительной техники, а также не парковать вблизи них свои автомобили.  

Напоминаем, телефон службы спасения – «01» и «101» (с мобильного телефона).

28.04.2020

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