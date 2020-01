26 января в столице Чувашии на базе ДК ЧГУ им. И.Н. Ульянова пройдет Республиканский технологический фестиваль «Робофест – Чебоксары 2020» по направлениям: FIRST FLL, FIRST JrFLL, Hello, Robot! Lego, Hello, Robot! Open, «РобоКарусель», «ИКаРёнок». Он проводится при поддержке Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики. К участию приглашаются школьники и воспитанники детских садов.

Главные цели мероприятия — выявление и поддержка одаренных детей в области научно-технического творчества, дальнейшая реализация республиканского проекта «Профильные инженерно-технические классы», а также развитие детского технического творчества, распространение достижений команд и коллективов, занимающихся по направлению «Робототехника».

Открытие фестиваля запланировано на 10:00 в актовом зале ДК ЧГУ им. И.Н. Ульянова.

Для гостей мероприятия будут организованы различные мастер-классы, выставки.

Справочно Ежегодно на робототехнические соревнования собирается более 400 участников. По итогам соревнований команды победителей отправляются на Всероссийский робототехнический фестиваль «Робофест» в Москву.

14.01.2020

www.tavanen.ru