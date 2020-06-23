24 июня в рамках Чебоксарского культурного форума и празднования 100-летия образования Чувашской автономной области состоится заседание Высшего экономического совета Чувашской Республики.

Основной площадкой проведения мероприятия станет многофункциональный зал Чувашского государственного театра оперы и балета. В связи с пандемией запланировано подключение к работе Совета экспертов с разных точек – с Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов, Фонда развития моногородов, Общественной организации по поддержке малого и среднего предпринимательства «Опора России», Центра «Мой бизнес», Торгово-промышленной палаты Чувашской Республики.

Также будет вестись онлайн-трансляция заседания Совета по Национальному телевидению Чувашии, в социальных сетях врио Главы Чувашии и Минэкономразвития Чувашии.

Модератором мероприятия является Председатель Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по финансовому рынку Анатолий Аксаков. К участию в Совете приглашены представители федеральных органов власти, Государственной Думы и Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, общественных организаций и бизнеса.

В рамках Совета состоится обсуждение Комплексной программы социально-экономического развития Чувашской Республики до 2024 года.

По словам директора Международного центра развития регионов Игоря Меламеда комплексная программа – это план действий по выводу Чувашии из кризиса и ее развитию. Комплексная программа разработана в целях улучшения условий жизни населения, обеспечения устойчивого развития экономики региона, она охватывает все сферы экономики, все муниципалитеты республики.

Программа представляет собой комплекс проектов и мероприятий, увязанных между собой по ресурсам, срокам, промежуточным и конечным результатам, возможностям магистральной и локальной транспортной, энергетической, информационно-коммуникационной и социальной инфраструктуры.

В ходе разработки программы прошло ее широкое обсуждение в прессе, в экспертном сообществе, было получено более 500 предложений от жителей республики и экспертов, проведено обсуждение с министерствами и муниципалитетами.

«Это будет квинтэссенция всех документов, действующих по развитию Чувашии: стратегии развития до 2035 года, национальных проектов и государственных программ. На их основе мы готовим четкую программу действий по развитию республики для улучшения условий жизни населения», — отметил врио Главы Чувашии Олег Николаев.

Программа будет учтена в стратегиях развития органов исполнительной власти Чувашской Республики, органов местного самоуправления.

23.06.2020

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