Указ «О мерах, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Чувашской Республики» подписал Олег Николаев.

С сегодняшнего дня могут возобновить свою работу террасы, веранды и другие уличные кафе при условии наличия отдельного входа и размещения на обособленной территории не более пяти столов на расстоянии не менее 1,5 метров друг от друга. Посещать такие кафе можно будет только по предварительной записи.



Также разрешена работа магазинов непродовольственных товаров с площадью торгового зала до 400 квадратных метров и при наличии отдельного входа. Число посетителей в таких магазинах будет ограничено – из расчета один человек на 4 квадратных метра.

На территории Чувашской Республики до особого распоряжения при улучшении санитарно-эпидемиологической обстановки по-прежнему приостановлена деятельность кинотеатров (кинозалов), театров, детских игровых комнат и детских развлекательных центров, ночных клубов (дискотек), иных аналогичных объектов, иных развлекательных и досуговых заведений, а также плавательных бассейнов, фитнес-центров и других объектов физической культуры и спорта;проведения досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан; работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания.

Гражданам с высоким риском тяжелого заболевания (лицам старше 65 лет, лицам с хроническими заболеваниями, в первую очередь – лицам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями органов дыхания, диабетом) до особого распоряжения при улучшении санитарно-эпидемиологической обстановки необходимо соблюдать режим самоизоляции и принимать дополнительные меры при вынужденном выходе из дома (места проживания или пребывания).

Гражданам до особого распоряжения при улучшении санитарно-эпидемиологической обстановки необходимо использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (повязки, маски, респираторы или иные изделия, их заменяющие) при нахождении в транспорте общего пользования, легковом такси, в местах скопления граждан, при посещении объектов розничной торговли, оказания услуг, выполнения работ;соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах.

20.06.2020

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