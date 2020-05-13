В ближайшие часы через Чувашию будет проходить холодный атмосферный фронт. Он принесет дожди с последующим похолоданием. Об этом сообщает сайт «Погода в Чувашии».

В Чебоксарах осадки ожидаются в период с 12 до 17 часов. За это время может выпасть 3-6 мм влаги (1 мм осадков равен 1 литру воды на квадратный метр земли). Вечером усилится западный ветер с порывами до 18-21 метра в секунду.

Предстоящей ночью воздух в республике остынет до ноля градусов. Местами в центральных и южных районах республики возможны слабые заморозки на почве.

В четверг обойдется без осадков. В следующий раз дожди пройдут в пятницу, 15 мая, под влиянием волнового циклона. Он может принести до половины месячной нормы осадков. А столбики термометров даже в дневные часы покажут всего 10-12 градусов тепла.

13.05.2020

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