3 апреля, 2020 - Актуально - нет комментариев

3 апреля в Доме Правительства состоялось очередное заседание Оперативного штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в Чувашской Республике. Его провел врио главы Чувашии Олег Николаев.  

В настоящее время готовится к подписанию новый указ о комплексе ограничительных и иных мер для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Документом предлагается продлить режим самоизоляции лиц, относящихся к группе риска, а также режим нерабочих дней для организаций и учреждений общественного питания, развлекательного, спортивного и досугового характера.

При этом ряду предприятий обрабатывающей промышленности и строительства предложено дать право осуществления деятельности при условии соблюдения предписанных мер безопасности санитарного и эпидемиологического характера.

Участники совещания также обсудили предложение об ограничении движения общественного транспорта по межмуниципальным и пригородным маршрутам.  

3.04.2020

www.tavanen.ru 

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