В п. Новое Атлашево состоялся митинг, посвященный выводу Советских войск из Афганистана. На митинге присутствовали ветераны боевых действий в Афганистане, на Северном Кавказе,ветераны «Пограничного братства Чебоксарского района».

Митинг памяти провел военный комиссар Чебоксарского и Мариинско-Посадского районов Александр Кочуров.

Глава Чебоксарского района Николай Хорасев рассказал о подвигах наших парней и в Афганистане, и Чечне, которые не посрамили честь нашей Родины и Вооруженных сил.

Председатель Госсовета Чувашии Альбина Егоровна Егорова отметила, что, как мать понимает горе матерей и вдов,которым родных и близких людей привозили в цинковых гробах. «Но военное дело — это дело настоящих мужчин,а женское дело ждать мужей и сыновей и молиться за них»,- сказала она.

Врио Главы администрации Зоя Маслова также оценила вклад наследников поколения победителей, призванных из Чебоксарского района, которые участвовали в локальных конфликтах.

На митинге присутствовала мама погибшего воина-афганца Кудряшова Владимира Венедиктовича Нина Павловна,которой руководители Республики и района вручили цветы и подарок.

Нина Павловна рассказала о своем сыне Володе, поблагодарила за память о нем. Кстати,памятник участникам боевых действий в Афганистане находится в п. Новое Атлашево на улице названной в честь её сына Владимира Кудряшова.

Военный комиссар Александр Кочуров в память о всех воинах,погибших в локальных конфликтах обьявил минуту молчания.

Школьники Атлашевской школы приготовили для ветеранов композицию «Память о вас жива» в память о погибших в Афганистане выпускниках Олеге Иванове и Владимире Кудряшове.

Далее ветеранов чествовали в п. Кугеси в музее «Бичурин и современность», где с концертной программой выступили школьники района, продемонстрирован фильм об эпизодах Афганской войны. Ветераны не могли сдержать слез…

Справочно 15 февраля отмечается 31 годовщина вывода Советских войск с территории Афганистана.С 2011 года отмечается,как День памяти о воинах,павших в локальных конфликтах за пределами Родины. На территории 30 государств наши воины отстаивали интересы Родины.

16.02.2020

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