На прошлой неделе в Чувашской Республике зарегистрировано 8 461 случай заболевания ОРВИ и гриппом, что на 21,3% выше уровня заболеваемости предыдущей недели, но ниже среднемноголетнего уровня на 10,6%. Из общего числа заболевших ОРВИ и гриппом 54,6% — дети в возрасте до 17 лет. Госпитализировано 219 больных ОРВИ, из них 157 человек в возрасте до 17 лет. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Чувашии.

В г. Чебоксары за неделю зарегистрировано 5 530 случаев ОРВИ и гриппа, что выше уровня заболеваемости предыдущей недели на 16,6%, но ниже среднемноголетнего уровня на 12,7%. За неделю в городе госпитализировано 138 больных ОРВИ, из них 90 детей в возрасте до 17 лет.

С начала эпидсезона лабораторно обследовано 1546 больных ОРВИ, возбудители заболевания определены у 699 (45,2%), из них у 111 (15,9%) больных — возбудители разных типов гриппа.

11.02.2020

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