Цифру озвучил врио Главы Чувашии Олег Николаев сегодня, 26 июня, в ходе заседания оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории республики. Руководитель региона напомнил, что 25 июня стартовало общероссийское голосование по поправкам к Конституции Российской Федерации. Сам он посетил избирательный участок в первый день голосования.

«Вчера в Чувашии проголосовали чуть более 10% избирателей. Это говорит о том, что решение Президента России растянуть голосование по поправкам в Конституцию в этих сложных условиях на неделю — правильное. Хочу всем напомнить о том, что в этом процессе очень важно и крайне необходимо обеспечить безопасность, сохранение здоровья и благополучия людей», — подчеркнул Олег Николаев.

По информации ЦИКа Чувашии на территории региона открыты 1 162 избирательных участка. В связи с выездным форматом голосования с 25 по 30 июня они работают по индивидуальному графику, уточнить который можно по телефону «горячей линии»: 8-800-200-00-20.

На каждом пункте соблюдаются все меры предосторожности, есть дезинфекционные коврики, антисептики. У каждого, кто приходит на участок, измеряют температуру, затем выдают им одноразовые ручки, маски и перчатки. И только затем приглашают в помещение. Голосование проходит с соблюдением социальной дистанции.