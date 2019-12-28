Отделение Пенсионного фонда РФ по Чувашской Республике досрочно профинансирует пенсии и иные выплаты в связи с праздничными днями января.
В Сбербанк средства на выплату январских пенсий за выплатной период с 5 по 15 января будут перечислены 27 декабря.
В иные банки средства на выплату январских пенсий с датой доставки 11 и 12 число будут перечислены 27 декабря.
На счета пенсионеров средства должны быть зачислены не позднее следующего дня после их поступления в банк.
Организации почтовой связи доставят январские пенсии по следующему графику:
Сельские отделения почтовой связи:
3 января — за 5 января;
4 января —за 6 и 7 января;
Городские отделения почтовой связи:
4 января — за 5 января;
6 января — за 6 и 7 января.
С 8 января 2020 года доставка пенсий через организации почтовой связи будет осуществляться по установленному графику.
На сегодня в Чувашской Республике 70% пенсионеров получают пенсии в 22 банках. Остальным пенсии приносят почтальоны и сотрудники альтернативной службы доставки, действующей в Чебоксарском районе республики.
28.12.2019
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