29 мая в Доме Правительства на заседании Совета по стратегическому развитию и проектной деятельности с участием депутатов Госдумы России обсудили кадровые вопросы системы здравоохранения.

Как отметил министр здравоохранения Чувашии Владимир Степанов, в настоящее время на обеспеченность медучреждений республики врачами и медсестрами влияет не только миграция медработников в регионы с высокими зарплатами, но и пандемия коронавирусной инфекции.

«Медицинские работники старшего возраста, опасаясь заражения, уходят либо в отпуска, либо вообще временно уходят с работы до наступления спокойного периода после пандемии», – рассказал министр.

Так, по его словам, за апрель численность среднего медицинского персонала в республике сократилась на 562 человека. В то же время есть примеры, когда эпидемиологическая ситуация наоборот подтолкнула специалистов вернуться в республику.

«Хотелось бы отметить приток врачей узких специальностей. Начиная с марта, к нам вернулись из Москвы 13 врачей-онкологов и два кардиолога. Это наши специалисты, которые раньше работали здесь, у нас в республике», – сообщил руководитель регионального Минздрава.

Врио Главы Чувашии Олег Николаев поручил систематизировать на сайте Минздрава Чувашии информацию о мерах поддержки, которыми могут воспользоваться врачи, желающие вернуться в регион. «Думаю, что на вашем сайте это должно быть на видном месте и бросаться в глаза», – заключил он.

29.05.2020

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