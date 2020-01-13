В общей сложности более 300 тысяч горожан и гостей столицы побывали в парке «Амазония», резиденции Деда Мороза, детском парке им. А.Г. Николаева, Лакреевском лесу, домах культуры, на площадке у «Шупашкара», ледовом шоу и других территориях. Свыше 3 000 публикаций разместили участники в социальных сетях. Об этом на рабочей планерке в администрации столицы Чувашии сообщила заместитель главы администрации Алла Салаева.

Она подчеркнула, что как только установилась погода, востребованными стали открытые катки, горки, хоккейные коробки во дворах.

«Администрация города постаралась обеспечить качественный отдых. Были вопросы по качеству льда, логистике посещения, организации торговли в «Амазонии». Мы провели встречу с компанией-организатором, которая заверила, что приняла меры по улучшению качества обслуживания. Впереди долгий зимний период, уверены, что жители оценят результат», — сказала Алла Салаева.

13.01.2020

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