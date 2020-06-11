Чебоксарскую районную больницу посетил заведующий эпидемиологическим отделом БУ ЧР «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» Минздрава Чувашии Максим Емеев.

Он ознакомился с работой поликлиники, детского отделения, приемного покоя и хирургического отделения

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В рамках встречи были рассмотрены вопросы эпидемиологической безопасности и риски в эпидемиологии. Медучреждению важно организовать грамотный эпидемиологический надзор и не допустить распространения эпидемии не только внутри больницы, но и за ее пределами.

11.06.2020

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