🏥Рабочий визит эпидемиолога в Чебоксарскую районную больницу ⠀ Сегодня совместно с заместителем главного врача по медицинской части Мариной Юрьевной, эпидемиолог Максим Эрикович ознакомился с работой поликлиники, детского отделения, приемного покоя и хирургического отделения ⠀ 💡В рамках встречи были рассмотрены вопросы эпидемиологической безопасности и риски в эпидемиологии ⠀ ⚠️Больница ведет бесперебойную работу по борьбе с инфекциями. За этим неустанно следит медицинский персонал. Так как в поликлинику обращаются пациенты с различными видами болезней, то медучреждению важно организовать грамотный эпидемиологический надзор и не допустить распространения эпидемии не только внутри больницы, но и за ее пределами