Эпидемиолог проверил работу Чебоксарской районной больницы

11 июня, 2020 - Новости - нет комментариев

Чебоксарскую районную больницу посетил заведующий эпидемиологическим отделом БУ ЧР «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» Минздрава Чувашии Максим Емеев.

Он ознакомился с работой поликлиники, детского отделения, приемного покоя и хирургического отделения

В рамках встречи были рассмотрены вопросы эпидемиологической безопасности и риски в эпидемиологии. Медучреждению важно организовать грамотный эпидемиологический надзор и не допустить распространения эпидемии не только внутри больницы, но и за ее пределами.

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🏥Рабочий визит эпидемиолога в Чебоксарскую районную больницу ⠀ Сегодня совместно с заместителем главного врача по медицинской части Мариной Юрьевной, эпидемиолог Максим Эрикович ознакомился с работой поликлиники, детского отделения, приемного покоя и хирургического отделения ⠀ 💡В рамках встречи были рассмотрены вопросы эпидемиологической безопасности и риски в эпидемиологии ⠀ ⚠️Больница ведет бесперебойную работу по борьбе с инфекциями. За этим неустанно следит медицинский персонал. Так как в поликлинику обращаются пациенты с различными видами болезней, то медучреждению важно организовать грамотный эпидемиологический надзор и не допустить распространения эпидемии не только внутри больницы, но и за ее пределами

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11.06.2020

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