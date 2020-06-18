17 июня на совещании по перспективам развития агропромышленного комплекса региона вице-премьер – министр сельского хозяйства Сергей Артамонов заявил, что в этом направлении надо делать упор на науку и индивидуальность и такой опыт в республике уже есть. Эмбриональный центр в Чувашии работает в сельскохозяйственном кооперативе «Атлашевский» в Чебоксарском районе. Там телят получают современным ускоренным способом повышения продуктивности животных — методом трансплантации эмбрионов.

«Были сомнения, что не получится, нет специалистов. Но перед 9 мая родился первый теленок, которого в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне назвали «Звездой». Потом еще 7 телят. Три дня назад мясная порода скота принесла черно-пестрого теленка. Первый опыт тоже удался», — подчеркнул он.

Развитие эмбриональных центров учтено в комплексной программе развития Чувашской Республики до 2024 года, которую разрабатывает Высший экономический совет. Презентация пятилетней программы состоится 24 июня.

Напомним, в мае по инициативе врио Главы республики Олега Николаева Правительством региона принято решение включить перспективные технологии развития племенного животноводства в перечень направлений государственной поддержки. Это позволяет руководителям хозяйств воспользоваться компенсирующей субсидией на приобретение эмбрионов для получения племенного крупного рогатого скота молочного направления и семени жеребцов-производителей.

Сергей Артамонов сегодня заверил, что ближайшее время появится государственная поддержка на покупку своих эмбрионов.