Чебоксарский районный суд Чувашии вынес оправдательный приговор бывшему директору ОАО «Чувашский бройлер» Игорю Мяснянкину по делу о должностных преступлениях, преднамеренном банкротстве и невыплате зарплаты сотрудникам. Об этом сообщает Интерфакс.

«По всем предъявленным обвинениям Мяснянкину вынесен оправдательный приговор на основании п.3 ч.2 302 ст. УПК РФ (в деянии подсудимого отсутствует состав преступления)», — сообщили агентству «Интерфакс-Поволжье» в райсуде в четверг.

Суд признал за экс-директором «Чувашского бройлера» право на реабилитацию.

Ранее сообщалось, что экс-главе предприятия было предъявлено обвинение по ряду статей УК РФ, среди которых злоупотребление полномочиями (ч. 1 ст. 201), преднамеренное банкротство (ст. 196), частичная и полная невыплата заработной платы свыше трех и двух месяцев подряд (ч. 1, 2 ст. 145.1), злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности (ст. 177) и злостное неисполнение служащим коммерческой организации вступивших в законную силу решений суда (ст. 315). По версии следствия, в 2016 году с подачи Мяснянкина возглавляемое им предприятие отказалось от права требования долга в 94 млн рублей с одного из контрагентов, который взамен передал кредитору два земельных участка, расположенных в Курской области и обремененных залогом перед третьей фирмой.

По мнению следствия, это привело к банкротству предприятия.

Кроме того, экс-глава «Чувашского бройлера» с сентября 2016 года по июль 2017 года не выплачивал заработную плату 92 работникам на общую сумму свыше 2,7 млн рублей. При этом «у предприятия имелась реальная финансовая возможность для погашения задолженности по заработной плате». Также сообщалось, что бывший руководитель не исполнил четыре судебных решения о взыскании с «Чувашского бройлера» долгов по выплате зарплаты и задолженности в пользу кредиторов.

ОАО «Чувашский бройлер», занимающийся выращиванием и переработкой птицы, является крупной организацией агропромышленного комплекса республики.

В сентябре 2018 года Арбитражный суд Чувашии признал несостоятельным (банкротом) ОАО «Чувашский бройлер» и ввел в отношении предприятия конкурсное производство, после этого срок процедуры неоднократно продлялся, в очередной раз — до 10 марта 2020 года.

13.01.2020

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