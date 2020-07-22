По данным рэнкинга, подготовленного Национальным рейтинговым агентством (НРА), 15 российских регионов стали лидерами по количеству видов поддержки бизнеса, пострадавшего от пандемии. В число субъектов с максимальным количеством мер поддержки бизнеса вошли Москва, Бурятия, Крым, Тульская и Иркутская области, Пермский край, Челябинская область, Чукотский АО.

Еще восемь регионов — Амурская область, Кабардино-Балкария, Адыгея, Тыва, Рязанская область, Удмуртия и Чувашия — приближаются к лидерам за счет высокого разнообразия мер поддержки. Среди перечисленных субъектов присутствуют в том числе традиционные аутсайдеры рейтингов инвестиционной привлекательности и экономического развития.

«В условиях открытости данных о мерах поддержки бизнеса субъектов (в том числе отстающим) несложно копировать друг у друга антикризисные региональные нормативно-правовые акты», — уточнили в НРА.

Вместе с тем, полагают аналитики агентства, пока нельзя утверждать, что именно эти регионы окажутся лидерами по темпам восстановления экономик: эффективность мер поддержки можно будет оценить только через несколько месяцев с учетом реального количества организаций и предпринимателей, получивших доступ к мерам поддержки.

Источник https://iz.ru/1038422/2020-07-22/eksperty-opredelili-regiony-lidery-po-meram-podderzhki-ekonomiki?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews