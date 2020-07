View this post on Instagram

Юные герои среди нас! Обучающийся чебоксарской школы № 19 Сергей Михайлов спас тонущую девочку в Ядринском районе. Инцидент произошел на прошлой неделе. ⠀ Сергей вместе с отцом и братиком пошли купаться на пруд. Мальчик, доплыв до середины, заметил девочку, полностью погруженную с головой в воду. Не задумываясь Сергей стал помогать и вытащил её. На берегу девочке пришлось оказать первую помощь. ⠀ Выяснилось, что девочка обучается в начальном звене и приехала к бабушке на отдых. Вместе с друзьями решили искупаться. ⠀ Теперь отважного спасателя благодарят родители и бабушка девочки. «Ничего удивительного в этом нет. Каждый на моем месте поступил бы так же»,- говорит юный герой. ⠀ Сергей закончил 8 класс школы № 19 г. Чебоксары. На протяжении нескольких лет мальчик занимается легкой атлетикой и лыжным спортом. Всегда принимает активное участие в общественной жизни класса и школы. По признанию Сергея, в будущем он мечтает стать программистом. ⠀ Благодарим родителей и преподавателей школы за достойное воспитание мальчика!