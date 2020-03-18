Из-за распространения коронавируса в российских школах с 23 марта по 12 апреля объявят каникулы, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов на первом заседании рабочей группы по координации и взаимодействию с региональными управлениям образования. Глава ведомства уточнил, что будет организована поддержка дистанционного обучения.
Досрочную сдачу Единого госэкзамена перенесут на основной период (май-июнь), заявил, в свою очередь, временно исполняющий обязанности руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев. Что касается оставшихся всероссийских проверочных работа, то школы смогут сами формировать их расписание. Об этом сообщает РИА Новости.
В понедельник мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о закрытии столичных общеобразовательных и спортивных школ, а также учреждений допобразования с 21 марта по 12 апреля. В детсадах и начальных классах разрешалось свободное посещение.
Оставшиеся этапы всероссийской олимпиады школьников пройдут после 12 мая, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
18.03.2020
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Поздравления
Хаклӑ тӑванӑмӑра, Колешша ялĕнче пурăнаканПетр Михайлович ЕГОРОВА 70 çулхи юбилейпе чунтан саламлатпӑр! Юман пек ҫирӗп сывлӑхлӑ, чӑваш сурпанӗ пек вӑрӑм ӗмӗрлӗ пулма иксӗлми телей, тулӑх пурнӑҫ, ӑнӑҫу сунатпӑр, ҫывӑх ҫыннусемпе тӑванусен хисепӗпе тимлӗхне сунатпӑр.
Саламлаканĕсем : Мăшăрĕпе тата тăванĕсем.
20-41
Хаклă çыннăмăра, Екатерина Егоровна ОСИПОВĂНА 55 çулхи юбилейĕпе саламлатпăр. Çак ятпа ăна чун-чĕререн саламласа уйăх пек çутă кун-çул, чăваш юманĕ пек çирĕп сывлăх, куç тулли телей, тус-тăванпа шакăлтатса пурăнма çутă ăраскал сунатпăр.
Кÿкеçре пурăнакан Наталья Витальевна МАТВЕЕВĂНА 60 çул тултарнă ятпа чун-чĕререн саламлатпăр. Хаклă çыннăмăр, сана эпир тулăх пурнăç, хавшами çирĕп сывлăх, чун лăпкăлăхĕ сунатпăр. Утас çулу ялан такăр пултăр, хастарлăху ан иксĕлтĕр, вăл-халу хушăнсах пытăр.
хозяйства! Поздравляем вас с профессиональным праздником! Желаем
круглый год крепчайшего здоровья и долголетия, бодрости духа
и оптимизма, душевной гармонии и сердечных привязанностей, дружбы
и любви, успехов в вашем нелегком труде и роста благосостояния! Пусть
ваша работа приносит людям радость, теплоту, уют и в ответ вы всегда
получаете только благодарности и радостные улыбки!
Коллектив ООО «жилкомцентр»
20-82
Ирина Леонтьевна КРАСНОВĂНА тата Эльвира Анатольевна ГРИГОРЬЕВĂНА çуралнă кунĕсемпе чунтан ăшшăн саламлатпӑр! Сума суса пархатарлӑ кун-ҫул сунатпӑр. Яланах хаваслӑ та ырӑ, чунупа ҫамрӑк пулăр! Пурнӑҫӑн тумхахӗсене ҫӗнтерсе утма ҫирӗп сывлӑх, тӑнӑҫлӑх, ҫӑл куҫ пек тапакан вӑй-хал, иксĕлми телей, вӑрӑм ӗмӗр сунатпӑр.
«Тăван Ен» хаçат редакцийĕн коллективĕ.
20-83
Соболезнование
Администрация Кугесьского сельского поселения, Собрание депутатов Кугесьского поселения выражают искреннее соболезнования Пичугиной Галине Матвеевне, в связи с безвременной кончиной супруга Пичугина Анатолия Васильевича.
20-80
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