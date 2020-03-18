Уважаемые коллеги, работники отрасли жилищно-коммунального хозяйства! Поздравляем вас с профессиональным праздником! Желаем круглый год крепчайшего здоровья и долголетия, бодрости духа и оптимизма, душевной гармонии и сердечных привязанностей, дружбы и любви, успехов в вашем нелегком труде и роста благосостояния! Пусть ваша работа приносит людям радость, теплоту, уют и в ответ вы всегда получаете только благодарности и радостные улыбки! Коллектив ООО «жилкомцентр» 20-82