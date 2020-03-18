Школьников отправят на каникулы до 12 апреля

18 марта, 2020 - Актуально - нет комментариев
Из-за распространения коронавируса в российских школах с 23 марта по 12 апреля объявят каникулы, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов на первом заседании рабочей группы по координации и взаимодействию с региональными управлениям образования. Глава ведомства уточнил, что будет организована поддержка дистанционного обучения.
Досрочную сдачу Единого госэкзамена перенесут на основной период (май-июнь), заявил, в свою очередь, временно исполняющий обязанности руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев. Что касается оставшихся всероссийских проверочных работа, то школы смогут сами формировать их расписание. Об этом сообщает РИА Новости. 
В понедельник мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о закрытии столичных общеобразовательных и спортивных школ, а также учреждений допобразования с 21 марта по 12 апреля. В детсадах и начальных классах разрешалось свободное посещение.

Оставшиеся этапы всероссийской олимпиады школьников пройдут после 12 мая, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

18.03.2020

www.tavanen.ru

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