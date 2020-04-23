Всероссийский проект «Открытки Победы» стартовал в преддверии празднования 75-летия Великой Победы.
В настоящее время поступило и направлено в Приволжский федеральный округ 187 открыток, выполненных учащимися образовательных организаций Чувашской Республики.
На открытках возможно изображение символов Победы. Изображение должно быть горизонтальным в формате А4 с поздравительной надписью: «С Днем Победы!» на русском или чувашских языках.
На сайте полномочного представителя Президента РФ в ПФО будет размещена ссылка на специально созданный ресурс со слайд-шоу всех присланных открыток. Кроме того, открытки Победы будут передаваться для некоммерческого использования в СМИ и на соцмедиаплощадках.
23.04.2020
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