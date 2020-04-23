Напоминаем, работы принимаются по 9 мая 2020 года. Направлять оцифрованные копии открыток в формате jpg с разрешением 3508 px на 2479 px на электронный адрес:

. Максимальный размер 3 мб. К изображениям должен прилагаться файл в формате excel с фамилией и именем автора открытки.