Школьники Чувашии изготовили 187 «Открыток Победы»

23 апреля, 2020 - 74 года Победы в ВОВ, Актуально - нет комментариев

Всероссийский проект «Открытки Победы» стартовал в преддверии празднования 75-летия Великой Победы.

В настоящее время поступило и направлено в Приволжский федеральный округ 187 открыток, выполненных учащимися образовательных организаций Чувашской Республики.

 
Напоминаем, работы принимаются по 9 мая 2020 года. Направлять оцифрованные копии открыток в формате jpg с разрешением 3508 px на 2479 px на электронный адрес:unitexcentr@yandex.ru. Максимальный размер 3 мб. К изображениям должен прилагаться файл в формате excel с фамилией и именем автора открытки.

На открытках возможно изображение символов Победы. Изображение должно быть горизонтальным в формате А4 с поздравительной надписью: «С Днем Победы!» на русском или чувашских языках.

На сайте полномочного представителя Президента РФ в ПФО будет размещена ссылка на специально созданный ресурс со слайд-шоу всех присланных открыток. Кроме того, открытки Победы будут передаваться для некоммерческого использования в СМИ и на соцмедиаплощадках.

23.04.2020

www.tavanen.ru 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Открыть все новости