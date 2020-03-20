Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций Чебоксарского района рекомендовано организовать для обучающихся общеобразовательных организаций весенние каникулы не позднее 23 марта 2020 г.

В течение каникул им нужно проработать меры по переходу на дистанционное обучение, включающие в себя организацию передачи заданий учащимся и выполненных работ учителям;

контроль за посещением занятий в дистанционной форме;

взаимодействие с родителями (законными представителями) учащихся; использование электронных форм учебников и образовательных он-лайн платформ.

В образовательных учреждениях должны обеспечить реализацию основных и дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий с 30 марта 2020 г. до особого распоряжения.

Кстати

МЧС России активизирована профилактическая работа в период дистанционного обучения детей на дому, а также во время школьных каникул.

При взаимодействии с управляющими компаниями в частном жилом секторе и многоквартирных домах сотрудниками госпожнадзора проводятся профилактические мероприятия по соблюдению правил пожарной безопасности. В частности распространяются памятки на указанную тематику.

Внимание граждан обращается на своевременную проверку исправности печного отопления, электропроводки, розеток, щитков, штепсельных вилок электроприборов, использование электрообогревателей на безопасном расстоянии от легковоспламеняющихся вещей.

В домах с печным отоплением МЧС России призывает не применять для розжига печей горючие и легковоспламеняющиеся жидкости, не оставлять топящиеся печи без присмотра или на попечение детей. Рекомендуется не сушить на печи вещи и сырые дрова, проверять дымоходы на наличие в них надлежащей тяги.

«В то время, когда дети проводят большую часть времени дома, профилактика соблюдения правил обращения с электроприборами, печным отоплением и источниками огня приобретает особую актуальность. Предупреждение рисков пожаров по причине шалостей ребенка с огнем – обязанность взрослых», — отметил директор Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев, добавив, что с начала текущего года в стране погибло 76 несовершеннолетних, за аналогичный период прошлого года – 123. На сегодняшний день снижение гибели детей на пожарах составляет свыше 38 %, но несмотря на статистику, одной из приоритетных задач ведомства остается снижение гибели детей на пожарах. В период дистанционного обучения на дому, а также во время школьных каникул дети не должны быть предоставлены сами себе, нужен постоянный родительский контроль.

МЧС России просит обратить особое внимание родителей на организацию безопасного домашнего учебного места ребенка. Родителям необходимо провести беседы с детьми по соблюдению правил пожарной безопасности, в том числе при использовании бытовых приборов и компьютерной техники.

Разберите с ребенком основные опасности в быту и оградите несовершеннолетних от шалостей с огнем, убрав в недоступное место спички и зажигалки.

В случае пожара необходимо звонить по телефонам «01» или «101».