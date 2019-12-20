В Москве подведены итоги Осеннего кубка Школьной лиги Международного инженерного чемпионата «CASE-IN» – одного из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». 15 команд старшеклассников из 12 регионов России представили блокчейн-проекты для топливно-энергетического комплекса.

В ходе соревнований команды школьников разработали комплекс мероприятий, направленных на создание системы «Блокчейн» для компаний ТЭК и МСК, а также предложили средства защиты информации от кибератак и угроз искажения данных.

Кубок «CASE-IN» и звание лучшей школьной инженерной команды Осеннего кубка Чемпионата «CASE-IN» сезона «Цифровая трансформация» завоевала команда «Сияние», представляющая город Тарко-Сале Ямало-Ненецкого автономного округа: Дарья Таранова, Елена Ерофеева и Артем Артемчук.

Школьники представили решения для ЯМАЛ СПГ – интегрированного проекта по добыче, сжижению и поставкам природного газа. Проведя анализ схемы производства и состава оборудования, команда обосновала применение технологии блокчейн с учетом безопасности и надежности хранения информации.

Серебряные призеры – команда «GLNP» из города Новочебоксарска Чувашской Республики: Елена Павлова, Павел Ишуткин, Никита Кочергин и Григорий Голубев.

Призеры предложили систему «Блокчейн» в производстве бензина для ПАО «ТАТНЕФТЬ».

Победители и призеры финала смогут получить от 1 до 10 дополнительных баллов ЕГЭ при поступлении в 19 вузов – партнеров Международного инженерного чемпионата «CASE-IN». Также, в зависимости от возраста, чемпионы и призеры будут приглашены на Всероссийский летний образовательный форум «Энергия молодости» в Ставропольском крае или ежегодную тематическую смену #ВместеЯрче в ВДЦ «Орленок».

Награды призерам и победителям вручили руководитель Центра программ ранней профессионализации Корпоративного университета ПАО «РусГидро» Светлана Базиева и Проректор по маркетингу и работе с абитуриентами Финансового университета при Президенте Российской Федерации Светлана Брюховецкая.

«Участие в Осеннем кубке чемпионата «CASE-IN» помогло вам познакомиться с топливно-энергетическим и минерально-сырьевым комплексами России, а многим из вас – выбрать будущую профессию», − подвела итоги соревнований Исполнительный директор чемпионата «CASE-IN» Ольга Зубок.

Финал Осеннего кубка завершит 20 декабря 2019 года обширная экскурсионная программа. Школьники познакомятся с работой Финансового университета при Правительстве РФ, обеих палат Федерального Собрания РФ.

20.12.2019

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