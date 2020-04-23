На внеочередном заседании Собрания депутатов города Шумерля, состоявшемся 23 апреля, избран новый глава администрации. Как сообщил председатель конкурсной комиссии, министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики Александр Героев, в конкурсе на должность главы администрации города приняли участие четыре человека. Рассмотрев документы претендентов и проведя с ними индивидуальные собеседования, члены комиссии признали победителями две кандидатуры, набравшие наибольшее количество зачетных баллов. Решение конкурсной комиссии и было вынесено на рассмотрение Собрания депутатов. Об этом сообщает администрация Шумерли.

Заслушав кандидатов, представивших программу своей деятельности в качестве главы администрации, депутаты, путем голосования, единогласно поддержали Валерия Шигашева. В этот же день состоялась процедура подписания контракта на срок не менее двух лет.

Справочно Валерий Шигашев родился 28 декабря 1967 года в г. Шумерле. Образование высшее, в 1987 году окончил Чебоксарский химико-механический техникум, в 2010 году – негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Институт содружества независимых государств» по специальности «Государственное и муниципальное управление» (г. Москва). Трудовую деятельность начал на химико-фармацевтическом комбинате г. Усолье-сибирское Иркутской области. В 1987 г. был призван в ряды Советской Армии. После демобилизации вернулся в г.Шумерля и продолжил трудиться на предприятиях города: 1990 – 1993 гг. – «ШЗСА», 1993 — 2001 гг. – Завод картофелепродуктов, переименованный в дальнейшем в «Агропромгаз». С 2003 года начал предпринимательскую социально-ответственную деятельность. На сегодня предпринимательская деятельность прекращена. В период с 2011 по 2016 гг. был депутатом Государственного Совета Чувашской Республики V созыва по Шумерлинскому одномандатному избирательному округу №21 (г.Шумерля, Порецкий и Шумерлинский районы). Женат, имеет 4 детей.

23.04.2020

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