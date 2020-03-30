На фабрике спецодежды «Вилан» две недели назад начато производство (на мощностях в п. Кугеси) шестислойных марлевых масок на резинке. Предприятие имеет сертификат на товар.

Если приобретается до 50 штук, то стоимость одной составляет 72 рубля, от 50 штук — 60 рублей. Доставка до квартиры осуществляется при заказе от 50 штук (цена одной -65 рублей) в Чебоксарах, Новочебоксарске и микрорайон «Новый город».

Заказы на пошив поступают из разных регионов России, но на предприятии не исключают, что могут возникнуть проблемы с поставками сырья (марлей). Если оно будет, то объемы производства могут увеличить.

Пошив масок на фабрике будет осуществляться всю предстоящую нерабочую неделю.

30.03.2020

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