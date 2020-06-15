В Чувашском кадетском корпусе ПФО имени Героя Советского Союза А.В. Кочетова идет прием документов кандидатов, желающих обучаться в 6, 8, 10-х классах.
Обучение в Чувашском кадетском корпусе проводится по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, интегрированным с дополнительными общеразвивающими программами, имеющими целью подготовку несовершеннолетних обучающихся к военной или иной государственной службе.
Прием в Чувашский кадетский корпус проводится по результатам экзаменов по русскому языку и математике, Также нужно пройти испытания по физической и психологической готовности к обучению и проживанию в Кадетском корпусе. Кроме этого, при зачислении учитываются творческие и спортивные достижения ребят.
Предварительные сроки подачи документов для участия в индивидуальном отборе — с 01 по 30 июня 2020 г.(6, 8-е классы) и с 22 июня по 10 июля 2020 г. (10-е классы).
Дополнительная информация на официальном сайте Чувашского кадетского корпуса: (https://chebkadet21.ru/index.php/pravila-i-sroki-priema).
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