Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова признан зоной уверенного развития цифровой трансформации высшего профессионального образования. По данным Национального рейтинга онлайн-активных образовательных учреждений, вуз занимает 25 место в списке вузов России, эффективно использующих диджитал-технологии в обучении.

Министр науки и высшего образования В.Н. Фальков на заседании рабочей группы 27 марта 2020 года поручил организовать сбор информации об эффективности использования цифровых ресурсов различных библиотечных систем. Исследовательская команда «Юрайт. Статистика» проанализировала темпы цифровизации профессионального образования в российских регионах и представила Национальный рейтинг онлайн-активности вузов и колледжей. В основу исследования легли данные об использовании образовательной платформы «Юрайт»: чтение и реферирование обсуждение учебных текстов, изучение медиаматериалов, прохождение адаптивного формирующего тестирования и взаимодействие между студентами и преподавателями.

Специалисты изучили цифровые следы более 150 тысяч студентов и 27 тысяч преподавателей, использовавших сервис. Аналитики отмечают: учреждения высшего и профессионального образования Чувашии идут по пути стремительной диджитал-трансформации. Лидером среди вузов республики стал Чувашский государственный университет имени И. Н. Ульянова. Он занимает 6 место по темпам цифровизации образования среди вузов в Приволжском федеральном округе и находится на 25 строчке в федеральном рейтинге. Цифровизация образования в университете осуществляется посредством успешного сочетания возможностей образовательной платформы «Юрайт» с различными сервисами и инструментами дистанционных образовательных технологий. В организации учебного процесса применяются лучшие площадки, в том числе собственные программные разработки. Высокие позиции вуза – результат слаженной работы руководителей, преподавателей и библиотекарей по переходу к цифровому образованию.

«Пандемия коронавируса COVID-19 существенно подтолкнула профессиональное образование к дистанционным формам. Поскольку сегодня Минобрнауки РФ не исключает вероятности начала нового учебного года в дистанционном формате, перед образовательными учреждениями стоит важный вызов – поддержать решительную модернизацию учебного процесса», – отмечает Александр Сафонов, главный редактор образовательной платформы «Юрайт».

Исследовательская команда «Юрайт.Статистика» продолжает активную работу по диагностированию цифровых процессов в российском образовании и готовит новые аналитические данные к сведению администраторов образования и представителей академического сообщества.

19.05.2020

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