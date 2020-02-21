Спецоперация по задержанию подозреваемых в серии краж денежных средств с банковских счетов проведена оперативниками МВД по Чувашской Республике совместно с коллегами из Удмуртии и Московской области при участии Росгвардии. В Подмосковье и в городе Ижевске задержаны 11 предполагаемых участников криминальной группы. По предварительным данным, за три месяца ими было похищено свыше 3 миллионов рублей, потерпевшими могут быть признаны около 200 человек. Об этом сообщает МВД по Чувашии.

В октябре прошлого года в УМВД России по г. Чебоксары обратился гражданин, со счета которого без его ведома были списаны денежные средства. По данному факту следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «г» части 3 статьи 158 УК РФ.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские выявили схему, по которой действовали злоумышленники. Данные о платежных картах, кодах доступа к ним и номерах электронных кошельков потерпевших перехватывались на различных сайтах в сети Интернет. Узнав реквизиты, сообщники покупали на чужие денежные средства товары и услуги на популярном интернет-ресурсе.

Сотрудники полиции организовали взаимодействие со службой безопасности компании-владельца этого ресурса. Совместные усилия позволили установить одного из предполагаемых организаторов противоправной деятельности, а затем – всю цепочку лиц, вовлеченных в незаконный бизнес.

При задержании некоторые подозреваемые оказали активное сопротивление. Так, один из них отказался открывать дверь своей квартиры в Ижевске, заблокировав ее крупногабаритной бытовой техникой. Сотрудникам спецподразделений пришлось брать помещение штурмом.

В настоящее время двое фигурантов заключены под стражу, в отношении 9 человек избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Предварительное расследование продолжается», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

21.02.2020

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