Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр сельского хозяйства Сергей Артамонов обсудил вопросы развития Чувашской государственной сельскохозяйственной академии с ее ректором Андреем Макушевым.

Сергей Геннадьевич сообщил, что в рамках прошедшей 18 марта встречи врио Главы Чувашской Республики Олега Николаева с министром сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрием Патрушевым была обсуждена тема присвоении ФГБОУ ВО «Чувашская государственная сельскохозяйственная академия» статуса аграрного университета.

Переименование академии позволит расширить возможности образовательного процесса, повысить конкурентоспособность вуза и улучшит имидж аграрного образования в ПФО, а также на международном уровне.

Андрей Макушев высказал слова благодарности в адрес врио Главы Чувашской Республики за поддержку стремлений академии в дальнейшем развитии, повышении качества подготовки специалистов для агропромышленного комплекса. «Переименование станет знаменательным событием в деятельности вуза, определяющим новую веху в его 90-летней истории, и, конечно же, отразится на качестве обучения и внедрении научных разработок в производство, позволит повысить конкурентоспособность», — сказал Андрей Макушев.

20.03.2020

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