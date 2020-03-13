Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) на еженедельной основе проводит мониторинг лучших региональных практик — эффективных мер и проектов, инициируемых главами субъектов Российской Федерации для улучшения качества жизни населения на территории региона РФ. Чувашская республика попала в ТОП-5 свежего мониторинга ЭИСИ с практикой «Снижение ипотечной ставки для сельских жителей».





Напомним, что Врио главы Чувашии Олег Николаев заявил о своем намерении предоставить отдельным категориям граждан более выгодные условия федеральной программы «Сельская ипотека». Он предложил сократить ставку вплоть до 0,1%, субсидируя разницу из регионального бюджета.

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13.03.2020

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