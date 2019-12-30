В 2020 году Чувашия получит 625 млн рублей на решение актуальных транспортных вопросов. Об этом стало известно на прошлой неделе после рабочей встречи Главы Чувашской Республики Михаила Игнатьева с Министром промышленности и торговли Российской Федерации Денисом Мантуровым в кулуарах заседания Государственного Совета Российской Федерации.

30 декабря в ходе еженедельного совещания Председателем Кабинета Министров Чувашской Республики было отмечено, что средства будут выделены из резервного фонда в рамках реализации индивидуальной программы социально-экономического развития Чувашской Республики.

По словам заместителя Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министра транспорта и дорожного хозяйства Александра Николаева, троллейбусный парк республики насчитывает 300 единиц техники. Износ транспорта составляет: в Чебоксарах – 83%, в Новочебоксарске – 90%.

В настоящее время на территории Российской Федерации функционируют три завода по производству троллейбусов: в городах Энгельс, Вологда и Уфа. Все заводы участвуют в программе субсидирования производителей городского наземного транспорта, в связи с чем покупателям предоставляется скидка от 5 до 7,5 млн рублей.

Для повышения качества пассажирских транспортных перевозок в Чебоксарах и Новочебоксарске предполагается приобретение более 100 новых троллейбусов как на автономном ходу, так и без оного.

Приоритетным направлением, на которое планируется поставить новую технику, является маршрут «Новочебоксарск – Чебоксары». Первый «безрогий» троллейбус должен выйти на маршрут уже после новогодних праздников.

В троллейбусах с автономным ходом нуждается и микрорайон «Садовый» в столице республики. Как отметил глава администрации города Чебоксары Алексей Ладыков, благодаря новой технике появится возможность продлить существующий троллейбусный маршрут «мкр. Садовый – ж/д вокзал» до пос. Альгешево.

Поступление новых троллейбусов без автономного хода позволит также обновить подвижной состав на всех городских маршрутах и направить дополнительные единицы техники на самый востребованный в Чебоксарах маршрут №1.

Алексей Ладыков выразил глубокую признательность Главе Чувашии Михаилу Васильевичу Игнатьеву за внимание к нуждам горожан. «Такой результат взаимодействия Правительства республики с федеральным центром для нас – это огромная поддержка, очень существенная помощь, о которой мы даже и не мечтали. Потому что износ троллейбусов огромный, мы не знали, что делать. Теперь мы сможем существенно изменить ситуацию в лучшую сторону», – сказал сити-менеджер.

Глава администрации Новочебоксарска Ольга Чепрасова сообщила, что новые троллейбусы предполагается направить в новые микрорайоны города для улучшения транспортной доступности населения. «В городе Новочебоксарске всего 36 троллейбусов. В настоящее время они изношены, поэтому мы с удовольствием примем участие в программе и очень благодарны Главе Чувашской Республике за помощь и поддержку», – сказала Ольга Чепрасова.

Иван Моторин поручил сити-менеджерам направить свои заявки в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики, подчеркнув, что новые троллейбусы станут большим подарком для жителей Чебоксар и Новочебоксарска к 100-летию автономии Чувашской Республики.

30.12.2019

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