Ситуация на агропродовольственном рынке республики стабильна.



При региональном оперативном штабе по предупреждению распространения коронавируса создана межведомственная (минэк и минсельхоз республики) рабочая группа по контролю и мониторингу ситуации на продовольственных рынках.

Как сообщает Минсельхоз Чувашит, основными продуктами питания республика обеспечивает себя полностью, даже с превышением пороговых значений, установленных Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации: по картофелю на 247%, что на 152 пп выше порогового значения (не менее 95%), установленного Доктриной; по овощам на 112,1% что на 22,1 пп выше порогового значения (не менее 90%), установленного Доктриной; по мясу и мясопродуктам на 100,6%, что на 15,6 пп выше порогового значения (не менее 85%), установленного Доктриной; по молоку на 134,5%, что на 44,5% выше порогового значения (не менее 90%), установленного Доктриной.

Мощности нового крупного тепличного комплекса «Новочебоксарский» позволяют нарастить производство тепличных овощей в 2,2 раза и увеличить самообеспеченность овощами защищенного грунта в 2 раза (от нормы потребления).

Мониторинг магазинов города Чебоксары, проведенный 13 марта, показал, что фактов ажиотажного спроса, отсутствия в продаже каких-либо основных видов продовольственных товаров нет. Факты резкого повышения цен на бакалейные товары (сахар, мука, крупы) также не установлены.

Мониторинг цен показал, что с 10 марта по 16 марта зафиксирован незначительный рост средних цен на сахар (+1,7%), кефир (м.д.ж.3,2) (+1,1%), картофель (+1,0%), томаты (+1,4%), виноград (+1,8%).

Снизились цены на свинину (-1,0%), мясо кур (-1,2%), рыбу копченую (-1,0%), огурцы (-3,5%), перец сладкий (-1,7%), мандарины (-1,1%).

На остальные товары цены остаются стабильными.

17.03.2020

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