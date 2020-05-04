Объявления

Прайс-лист газеты "Таван Ен" с января 2019 года



ОБНОВЛЕНО 1.05.2020

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19-510. Куплю крупно-рогатый скот. Тел.:8-902-327-56-06.

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20-232. Куплю КРС. Дорого. Тел.:8-905-197-61-66.

20-233. Куплю скотину. Дорого. Тел.: 8-961-344-03-82.

20-27.Куплю дорого коров, бычков, тёлок. Вынужденный забой. Тел. :8-937-379-90-01.

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Поздравления

Юлия Емельяновна

ИВАНОВАĕçтешĕмĕр

апрелĕн 30-мĕшĕнче

çуралнă кунне паллă

тăвать. Тĕнчере мĕнпур

ыррине сунатпăр сана –

тулăх пурнăç, тулли телей

те ăнăçу. Яланах паянхи

пек ырă чунлă та çамрăк,

хаваслă пул. Ĕçре пурте

ăнса пытăр.

«Тăван Ен» хаçат

редакцийĕн коллективĕ.

20-279

Хаклăран та хаклă, юратнă

аннене, асаннене, çывăх çыннăмăра,

Çĕнӗ Тутаркассинче пурăнакан

Раиса Ильинична ИВАНОВĂНА

92 çул тултарнă ятпа

чун-чĕререн ăшшăн

саламлатпăр. Çирĕп сывлăх,

иксĕлми телей, канлĕ ватлăх

сунатпăр. Нумай-нумай çул

пире савăнтарса пурăн.

Йышăнсамăр чун-чӗререн тухакан чи ырӑ та

ӑшӑ сӑмахсене. Уйӑх пек

ҫутӑ кун-ҫул, ҫурхи хӗвел

пек ырӑ кӑмӑл, инҫет ҫул

евӗр вӑрӑм ӗмӗр, чӑваш юманӗ пек ҫирӗп

сывлӑх, куҫ тулли телей, тус-тӑванпа

шăкӑлтатса пурӑнма ҫутӑ ӑраскал сунатпӑр

Саламлаканӗсем: ывӑлӗпе кинӗ, мăнукĕсем, кĕçĕн

мăнукĕсем, çывăх тăванĕсем.

20-262

Хисеплĕ Вячеслав Викторович!

Сирĕн пурнăçри паллă кун – юбилей, Эсир çуралнăранпа 65 çул çитнĕ ятпа, чи ăшă салам сăмахĕсене йышăнсамăр! Чăваш Республикин тата Шупашкар районĕн аталанăвĕн ĕç-хĕлне пысăк тÿпе хывнăшăн чунтан-чĕререн тав тăватпăр. Сирĕн пурнăç савăнăçпа, чун ăшшипе тултăр, çывăх çынсен, тăвансен, юлташсен тата ĕçтешсен тĕревĕ вара чи пысăк тата хăюллă проектсене пурнăçлама вăй-хăват парĕ. Сире пĕтĕм чун-чĕререн сывлăх, вăрăм кун-çул, телей тата çĕкленÿллĕ кăмăл-туйăм сунатпăр.

Шупашкар район пуçлăхĕ Алевтина Исаеава

Шупашкар район администрацийĕн пуçлăхĕ Николай Хорасев

20-277

Апрелĕн 28-мĕшĕнче Чăваш Республикин Патшалăх Канашĕн социаллă

политика тата наци ыйтăвĕсемпе ĕçлекен Комитечĕн председателĕ Вячеслав Викторович РАФИНОВ çуралнă кунне паллă турĕ.

Сывлӑхӑр чӑваш юманӗ пек ҫирӗп, ӗмӗрӗр аслӑ Атӑл пек анлӑ, утас ҫул такӑр, вӗҫес пӗлӗт уяр пултӑр. Мӑнуксем куҫ тулли телей парнелеччӗр, сӑн-пит ялан савӑнӑҫпа ялкӑштӑр, ҫӗр ҫинчи мӗн пур ырри, телей кӳрекенни сирӗнпе пӗр ҫулпа уттӑр .

Хисеплесе Шупашкар районĕн çыннисем

20-266

Шупашкар районĕн хисеплĕ çыннисем!

Сире Çуркуннепе Ĕç уявĕ ячĕпе ăшшăн саламлатпăр! Майăн 1-мĕшĕ çурхи хĕвел ăшшипе тата çуттипе тулнă. Çак уяв тĕрлĕ профессие тата ăрăва пĕтĕçтерет, чун-чĕрене çĕклет тата вăй-хăват хушать. Вăл мĕнпур ĕç çыннин пĕр шухăшлăхне, çĕнетĕве тата пултаруллă ĕçе сăнарлать.

Çуркунне тата Ĕç уявĕ – çĕршыв, республика тата район тăнăçлăхĕшĕн тÿрĕ чунпа ĕçлесе пыракансене тав сăмахĕ каламалли тепĕр лайăх сăлтав. Район çыннисем пур вăхăтра та пĕр тĕллеве пурнăçламалла чухне кар тăрса ĕçлеме пĕлнĕ. Ĕç çынни обществăра яланах ят-сумлă тата хисепре пулнă. Çавăнпа пирĕн паянхи тĕп тĕллевсенчен пĕри – ĕç профессийĕсен чыс-сумне ӳстересси, ĕç çыннин ырă сăнарне йĕркелесси.

Район аталану çулĕпе шанчăклăн малалла утассине пиртен кашниех хăй ĕçĕн пĕчĕк пайне хывать. Пĕрле эпир тата та нумай тума пултарасси пирки пĕрре те иккĕленместпĕр.

Кăçал эпир коронавирус инфекцийĕ пĕтĕм тĕнчипе сарăлнишĕн пăшăрханатпăр. Сире пурне те чăтăмлăрах пулма ыйтатпăр, сывлăха упрамаллине аса илтеретпĕр. Çак йывăр вăхăтра коронавирус инфекцийĕнчен сыхланма пулăшакан пур мерăсене те пăхăнма чĕнсе калатпăр.

Хаклă туссем! Тÿрĕ кăмăлпа ĕçленĕшĕн сире пĕтĕм чунтан тав тăватпăр. Пурне те çирĕп сывлăх, çурхи кăмăл-туйăм, çутă шанăçсене пурнăçлама, ĕçре çĕнĕ çитĕнÿсем тата ырă улшăнусем, ырлăхпа телей сунатпăр!

Шупашкар район пуçлăхĕ Алевтина Исаева

Шупашкар район администрацийĕн пуçлăхĕ Николай Хорасев

20-278

Уважаемые жители Ишлейского сельского поселения и Чебоксарского района!

С Праздником Мира, Весны и Труда!

Пусть будет удача, пусть будет везение,

Успех не покинет вас и вдохновение!

Работа пусть кажется делом любимым,

В семье будет всё так спокойно и мирно.

Пусть хватит здоровья на долгие годы,

Пусть мимо проходят любые невзгоды.

Улыбок, добра и тепла вам сейчас!

Ведь 1 Мая! Так с праздником вас!



 Евгений Николаевич Субботин,

глава Ишлейского сельского поселения

20-267

Уважаемые жители Лапсарского сельского поселения и Чебоксарского района!

С Первомаем поздравляю!

Солнца яркого желаю,

Теплых дней, добра, любви,

Сбудутся пускай мечты.

Пусть праздник радость принесет,

И счастье в каждый дом войдет.

Здоровья крепкого, удачи,

И сил побольше всем в придачу!

 Дмитрий Витальевич Луков,

глава Лапсарского сельского поселения.



20-268

Уважаемые жители Сарабакасанского сельского поселения и Чебоксарского района!

Всех с Днем Весны и с Днем Труда,

С прекрасным Первомаем

Мы поздравляем от души

И радости желаем.

Пускай полезным будет труд,

А отдых — продуктивным.

Пускай во всём всегда везет

Веселым и активным!

 Павел Николаевич Амурцев,

глава Сарабакасанского сельского поселения.



20-269

Уважаемые жители Синьяльского сельского поселения и Чебоксарского района!

Сегодня с Праздником Весны, Труда

Мы вас душевно поздравляем!

Желаем радости, добра,

Покоя, мира и тепла.

Желаем искренне здоровья.

Творить, работать, процветать.

Пусть полон будет дом веселья,

Сегодня праздник — Первомай!

 Андрей Николаевич Михайлов,

глава Синьяльского сельского поселения.

20-270

Уважаемые жители Сирмапосинского сельского поселения и Чебоксарского района!

Поздравляем с Днём Труда,

Желаем мы душевного тепла.

Достойную работу и оплату,

И много премий Вам к окладу.

Желаем счастья и здоровья,

Чтоб дом наполнен был любовью.

Заветная исполнилась мечта,

И было вдохновение всегда.

Всем благ земных мы пожелаем,

С Днем Весны Вас, с Первомаем!



 Рамиль Гаязетдинович Гельметдинов,

глава Сирмапосинского сельского поселения .



20-271

Уважаемые жители Чиршкасинского сельского поселения и Чебоксарского района!

День труда отметим дружно,

Пусть в нем будет все, что нужно:

Та работа, что под силу,

Отдых тот, что сердцу милый!

С первомаем поздравляем,

Жизни радостной желаем

И любимой всем работы,

Чтоб с успехом и охотой!



 Виталий Яковлевич Павлов,

глава Чиршкасинского сельского поселения.



20-272

Уважаемые жители Шинерпосинского сельского поселения и Чебоксарского района!

С Первомаем поздравляю,

Пусть все ладятся дела.

И от всей души желаю,

Здоровья, мира и тепла.

Плюс успехов и везения,

Будьте счастливы всегда.

Целей всех Вам исполнения,

Любви, достатка и добра.

 Вячеслав Вениаминович Столяров,

Глава Шинерпосинского сельского поселения.



20-273

Уважаемые жители Янышского сельского поселения и Чебоксарского района!

Поздравление принимай,

Ведь сегодня Первомай!

Пусть фортуна улыбнется,

Радостью день обернется.

Пусть сбываются мечты,

Желаю счастья, доброты.

Пусть любовь согреет дом,

И будет много света в нем!

 Иван Леонидович Грачев,

Глава Янышского сельского поселения.



20-274

Уважаемые жители Акулевского сельского поселения и Чебоксарского района!

Желаю вам легко трудиться,

С любовью и огнем в глазах.

Пусть никогда удачи птица

Не ускользнет в больших делах.

Вас с Первомаем! Счастья в семьях!

Пусть радости в дома придут.

И пусть всегда, везде, бессменно

В почете будет славный труд!

Виталий Михайлович Иванов,

Глава Акулевского сельского поселения.



20-275

Уважаемые жители Ишакского сельского поселения и Чебоксарского района!

Поздравляю с Первомаем!

Пусть весенний день сияет!

Пусть же радует всегда

Праздник мира и труда!

Пусть природа зеленеет,

Пусть душа от счастья млеет,

Праздник весело встречай

И цвети, как этот май!

Анатолий Николаевич Максимов,

Глава Ишакского сельского поселения.



20-276

Уважаемые жители Атлашевского сель- ского поселения и Чебок- сарского района!

Сегодня чудный Первомай, Весенний день труда!

Желаю радости, успеха, И жизни долгие года. Пусть идет карьера вверх, Ждут победы и успех!

Анатолий Викентьевич Фомин, глава Атлашевского сельского поселения.

20-280