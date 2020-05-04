Песенный марафон «Наш День Победы» инициирован аппаратом полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе. В 14 регионах легендарное произведение Давида Тухманова и Владимира Харитонова исполнят на государственных языках, передавая эстафету друг другу.
К акции уже присоединились Республики Мордовия, Марий Эл, Удмуртия, Башкортостан и Татарстан, Самарская, Нижегородская, Саратовская области и Пермский край. Сегодня Ульяновская область передает эстафету Пензенской области. Запись видеороликов проходила до введения режима самоизоляции и повышенной готовности в стране в связи с коронавирусной инфекцией. И сегодня, в условиях ограничительных мер, такое исполнение одной из любимых песен на языках народов ПФО становится особенно пронзительным.
Чувашская Республика присоединится к песенному марафону 6 мая.
Видеоклипы регионов транслируются на местных телеканалах. Песни всех регионов можно найти в социальных сетях Вконтакте, Одноклассники, Инстаграмм и Фейсбук по хэштегам #песнипобедыПФО #нашденьпобеды, а также на ютубе. Радио-версия любимой песни прозвучит на радиостанциях.
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