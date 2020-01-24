В воскресенье, 26 января, на территории стадиона «Олимпийский» в столице Чувашии пройдет семейный праздник, приуроченный к Всероссийскому дню снега. Для любителей зимних забав организаторы подготовили масштабную спортивную программу. К участию в соревнованиях допускаются семейные команды – папа, мама и ребенок в возрасте от 7 до 10 лет. Об этом сообщает Минспорта Чувашии.

Спортивная программа соревнований включает: эстафету на ватрушках; метание мячей в мишень; эстафету с преодолением препятствий.

Регистрация участников – с 10.30 до 11.45 час. В мандатную комиссию по допуску участников необходимо представить паспорта обоих родителей и свидетельство о рождении ребёнка.

Торжественное открытие запланировано на 12.00 час., начало спортивных состязаний на 12.15 час.

24.01.2020

www.tavanen.ru