4 июня врио Главы Чувашской Республики Олег Николаев с рабочим визитом посетил Новочебоксарск.

Руководитель региона посетил предприятия города. На ПАО «Химпром» Олег Николаев ознакомился с производством гипохлорита кальция. Единственный в России цех, выпускающий данный реагент, был открыт на градообразующем предприятии Новочебоксарска в 2018 году.

Руководителю региона рассказали и о выпуске нового антибактериального средства «Дезново», разработанного на «Химпроме» в апреле этого года для защиты от коронавирусной инфекции. Этот антисептик «Химпром» передает во все медицинские и социальные учреждения Чувашии в качестве благотворительной помощи.

Недавно завод приступил к реализации еще одного масштабного инвестиционного проекта – строительству нового цеха по производству пероксида водорода по антрахиноновой технологии. Данное вещество востребовано в медицине, текстильной, целлюлозно-бумажной, горнодобывающей, космической и других отраслях. 28 мая на месте будущего корпуса состоялась забивка первой сваи.

Олег Николаев пообщался с подрядчиком, которые ведет ремонт участка автодороги по улице Промышленная возле проходной ПАО «Химпром» на средства нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Работы ведутся с опережением, объект обещают завершить уже через две недели.

В рамках поездки врио Главы Чувашии также совершил визит на Новочебоксарскую ТЭЦ-3 Филиала Марий Эл и Чувашии ПАО «Т Плюс», где ознакомился с ходом ремонтной кампании и посмотрел подготовку оборудования к следующему отопительному сезону.

«Новочебоксарск изначально был промышленным городом, таковым он и остается. Сегодня его промышленный потенциал еще и повышается в связи с тем, что нами подана заявка на создание на территории города территории опережающего развития. Хоть на сегодняшний день Правительство такого рода заявки не рассматривает и не удовлетворяет, у нас такая возможность появилась по двум причинам. Первая – Новочебоксарск был ранее признан моногородом, вторая – такие планы мы наметили в рамках реализации индивидуальной программы социально-экономического развития Чувашской Республики. У нас такой шанс есть, и в принципе нам даже подтвердили, что возможно в ближайшее время будет подтверждена наша заявка, и Новочебоксарск получит статус ТОСЭР», – подвел итоги своей поездки руководитель региона.

5.06.2020

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