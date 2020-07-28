Соответствующий указ подписал врио Главы Чувашской Республики Олег Николаев.

На втором этапе возобновится работа магазинов непродовольственных товаров с торговой площадью до 800 квадратных метров и автошкол, имеющих лицензию.

Также возобновляются тренировки членов спортивных сборных команд Российской Федерации и Чувашской Республики при условии непревышения предельного количества лиц, которые могут одновременно находиться в помещении для занятий спортом (из расчета 1 человек на 4 квадратных метра).

Указом также предусмотрено открытие санаторно-курортных организаций, имеющих лицензию на осуществление медицинской деятельности для оказания услуг по реабилитации пациентов, перенесших новую коронавирусную инфекцию, людей с хроническими заболеваниями системы кровообращения, эндокринной системы и органов дыхания, фактически проживающих в Чувашской Республике. Условия открытия таких санаториев – предварительное уведомление Управления Роспотребнадзора по Чувашии о выполнении методических рекомендаций по организации работы санаторно-курортных учреждений в условиях сохранения рисков распространения COVID-19.

При этом руководители организаций и индивидуальные предприниматели обеспечивают под личную ответственность своевременную дезинфекцию, соблюдение масочного режима всеми работниками, а также прием и обслуживание клиентов и/или посетителей при условии использования ими средств индивидуальной защиты органов дыхания.