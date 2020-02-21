21 февраля врио Главы Чувашской Республики Олег Николаев в г. Тольятти принял участие в заседании Совета при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе. Темой совещания стало развитие массового, детско-юношеского спорта и физической культуры в регионах Приволжья.

Открывая заседание Совета, полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров отметил, что Приволжский федеральный округ по праву считается одним из самых спортивных в России. Регионы округа доказали, что могут принимать соревнования самого высокого уровня, а спортсмены из Приволжья занимают призовые места на международных соревнованиях.

«Президент России Владимир Владимирович Путин уделяет развитию массового спорта и физкультуры огромное внимание. Необходимо привлечь к здоровому, спортивному образу жизни как можно больше людей. Эта задача носит стратегический характер для улучшения качества жизни россиян и поступательного развития страны», — сказал полпред.

Участники заседания обменялись опытом по популяризации спорта и развитию спортивной инфраструктуры, а также лучшими региональными практиками.

Заместитель министра спорта России Марина Томилова назвала Чувашию в числе регионов-лидеров по приобщению населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом.

Республика с прошлого года участвует в реализации масштабного проекта «Спорт – норма жизни», который направлен на решение задачи, поставленной Президентом России, – к 2024 году вовлечь в систематические занятия физической культурой и спортом до 55% жителей страны. По итогам 2019 года в Чувашии систематически занимаются спортом 46,8% жителей.

В разрезе возрастных категорий наибольшая часть занимающихся физической культурой и спортом – свыше 81% – приходится на долю детей и молодежи.

«Развитие физкультуры и спорта, детско-юношеского спорта – это основа достижения индикативных показателей, обозначенных в Послании Президента Российской Федерации. Внимание к детскому спорту позволит нам обеспечить массовость, то есть вовлечение нашего подрастающего поколения в спортивное движение. Это является возможностью появления спортсменов, которые станут заметными фигурами спорта высших достижений», – говорит Олег Николаев. Стоит отметить, что 2019 год стал рекордным по включению спортсменов Чувашии в сборные команды России: в их списки вошли 202 спортсмена из нашей республики, что на 19 человек больше в сравнении с 2018 годом.

Участники Совета говорили о необходимости расширения масштабов массовых спортивных соревнований, которые проводятся для школьников и студентов. Например, таких, как турнир «КЭС-Баскет», который охватывает 1,5 миллиона участников. В Приволжском федеральном округе хорошо зарекомендовали себя общественные проекты «Золотая шайба» и «Туриада».

На заседании затрагивались вопросы обеспеченности спортивной сферы кадрами, создания условий для занятий спортом по месту жительства. В частности, было предложено использовать школьные спортплощадки для массовых занятий спортом жителей близлежащих домов.

«Считаю, что с учетом проводимых на федеральном уровне мероприятий по введению односменного режима обучения в общеобразовательных организациях, спортивная инфраструктура школ должна начать работать на оздоровление людей», — отметил полпред Игорь Комаров.

21.02.2020

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