Заявки Чувашии на получение тест-систем для определения коронавируса не выполняются в последние недели: при потребности 110 наборов тест-систем, выдается 70-85. Об этом сообщает cheb.ru.

Но при этом дефицита в тест-системах в регионе нет, заявила на сегодняшнем заседании оперштаба по ситуации с COVID-19 руководитель республиканского управления Роспотребнадзора Надежда Луговская.

Она отметила, что ее ведомство направило соответствующее письмо в федеральный Роспотребнадзор и ждет ответа.