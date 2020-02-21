21 февраля и.о. заместителя Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики Алла Салаева провела заседание рабочей группы по организации подготовки и проведения празднования в Чувашской Республике Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

Члены правительства, представители силовых ведомств, главы муниципалитетов, члены ветеранских организаций подробно обсудили ход подготовки к празднованию юбилейной даты.

Основные торжества 9 мая в столице Чувашии будут проходить на трех площадках. По традиции возложение цветов к Вечному огню пройдет в МК «Победа», проведение Парада Победы с прохождением сводного полка, техники, участников «Бессмертного полка» планируется на площади Республики, воздушная часть парада состоится в районе Речного порта.

В этом году в столице республики будет запущен новый проект «У Победы есть имя». К 1 апреля на всех улицах Чебоксар, названных в честь героев войны, будут установлены информационные стенды, рассказывающие об этих уроженцах Чувашии. Было рекомендовано эту практику распространить по всей республике, чтобы в каждом муниципалитете появились подобные стенды, как напоминание о подвигах земляков.

В подготовке праздника задействованы более 1000 волонтеров Победы, они участвуют в благоустройстве мемориалов, памятников. Волонтеры также навещают ветеранов на дому, помогают в наведении чистоты и порядка.

Алла Салаева от имени врио Главы Чувашии Олега Николаева обратилась с пожеланием к членам рабочей группы с тем, чтобы каждому ветерану республики было уделено всестороннее внимание. Именно они должны быть главными гостями мероприятий.

К тем ветеранам, которые по состоянию здоровья не могут посещать массовые мероприятия, праздник должен прийти в дом. «Поздравления должны быть адресными. По каждому ветерану необходимо подготовить индивидуальный план. Это может быть поздравление кадет, концерт духового оркестра во дворе, другие мероприятия. Важно, чтобы каждый ветеран услышал личное «Спасибо», – озвучила поручение врио Главы Чувашии Алла Салаева.

В ходе заседания обсуждены также вопросы обеспечения безопасности массовых акций, медицинского сопровождения ветеранов на мероприятиях, а также другие организационные вопросы.

21.02.2020

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