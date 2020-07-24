«Управление направило письмо в Роспотребнадзор для получения разрешения на переход ко второму этапу по снятию ограничительных мероприятий. При получении согласия Роспотребнадзора мы внесем предложение в адрес врио главы Чувашской Республики о переходе на второй этап снятии ограничений», – пояснила руководитель Роспотребнадзора по Чувашии Надежда Луговская на заседании оперштаба по предупреждению и распространению коронавируса. Об этом сообщает cheb.ru.

На втором этапе смогут открыться магазины, торгующие непродовольственными товарами, общей площадью не более 800 квадратных метров и с отдельным входом в здание с улицы. Заработают также отдельные образовательные организации. Их список определит Минобразования Чувашии. Отдельные санатории заработают в целях реабилитации людей, переболевших коронавирусом, и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Продавать коммерческие путевки они пока не смогут.

Для выхода на второй этап снятия нужно, чтобы коэффициент распространения COVID-19 был не больше 0,8. Сейчас в Чувашии он чуть выше – 0,84, но Луговская говорит, что его можно округлить до необходимой цифры. Процент свободного коечного фонда должен быть не меньше 50 %. В Чувашии он составляет 101,9 % от нормативной потребности (а это чуть больше 600 коек). Охват тестированием должен быть 90 тестов на 100 тысяч населения. Этого показателя республика тоже достигла.



Дополнительный показатель – темп роста заболеваемости за последние две недели. С 8 по 22 июля он составлял 0,92 %, а для выхода на второй этап нужно, чтобы он был ниже 1 %.