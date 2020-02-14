В рамках реализации федерального и регионального проектов «Спорт – норма жизни», входящего в состав национального проекта «Демография», в этом году Спортивная школа олимпийского резерва №4 по хоккею Минспорта Чувашии в ледовом дворце «Сокол» в Новочебоксарске получит новый современный инвентарь и оборудование для совершенствования спортивной подготовки спортсменов. Об этом сообщает Минспорта Чувашии.

Перечень рекомендованного оборудования из 27 наименований утверждён приказом Минспорта России (№1134 от 27.12.2019). В него входят: универсальное информационное табло, хоккейные ворота, установка для сушки коньков и инвентаря, хоккейная беговая дорожка, специализированные тренажеры для подготовки хоккеистов (тренажеры для отработки ударов по воротам, рывков, ускорения, скольжения), тренажеры для общефизической подготовки спортсменов, электронный тренажёр «Имитатор защитника», интерактивные тренажёры с системой аналитики, профессиональные станки для заточки коньков и ножей ледозаливочной машины.

Кроме того, в СШОР №4 будет поставлена машина для заливки и выравнивания льда итальянского бренда, позволяющая обеспечивать качество льда профессионального уровня.

Добавим, что филиал спортшколы также работает в посёлке Вурнары (крытый каток «Кристалл»). На сегодняшний день в спортивной школе занимаются более 400 спортсменов. Работают отделение хоккея и фигурного катания.

14.02.2020

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