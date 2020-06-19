Сегодня на заседании Оперативного штаба отмечено, чт заболеваемость коронавирусом в республике снижается. Кроме того, по словам руководителя Управления Роспотребнадзора по Чувашии Надежды Луговской, достигнуты показатели для выхода на первый этап снятия ограничений. Об этом сообщает ГТРК «Чувашия».

— Показатели для перехода к первому этапу снятия ограничений у нас достигнуты. Мы предлагаем приступить к снятию ограничений. На первом этапе предусматривается возобновление деятельности объектов торговли непродовольственными товарами с площадью торгового зала до 400 кв. м. при наличии отдельного наружного уличного входа в объект торговли и нахождении в торговом зале предельного количества лиц из расчета 1 человек на 4 кв.метра. Это с учетом персонала торговых объектов. Считаем возможным возобновление деятельности временных летних террас, веранд, выносных столиков, расположенных на территории, непосредственно примыкающей к зданию, в помещениях которого располагается объект общественного питания, — уточнила руководитель Управления Роспотребнадзора по Чувашии Надежда Луговская.

Учитывая официально установленные федеральным центром меры выхода на очередной этап снятия ограничений, руководство региона вправе самостоятельно определять, каким именно учреждениям и заведениям открываться.

19.06.2020

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