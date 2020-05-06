5 мая врио Главы Чувашии Олег Николаев посетил заволжскую территорию г. Чебоксары, чтобы проверить ход строительства газопровода.

Газификация Заволжья выполняется в рамках Программы газификации регионов Российской Федерации. Средства на реализацию проекта предусмотрены инвестиционной программой ПАО «Газпром», а также в республиканском и местном бюджетах.

Общая протяженность магистрали по территории Чувашии — более 31 километра. Планируется газифицировать 2472 домовладения, пять котельных.

В Заволжье газ придет в поселки Северный, Пролетарский, Первомайский, Сосновка, Октябрьский. Голубое топливо также получат санаторий «Чувашия», база отдыха «Росинка», д/о «Кувшинский», с/т «Заволжье».

Олег Николаев в ходе инспекционной проверки осмотрел участки, где производится монтаж стального газопровода, и как ведется валка леса, выкорчевываются пни для подготовки полосы под трассу газопровода.

Побеседовав со строителями, врио Главы республики лично убедился, что работы ведутся в строгом соответствии с утвержденным графиком. До конца этого года обещают обеспечить технологическую готовность, то есть газовая труба будет доведена до населенных пунктов. В следующем году проложат инженерные коммуникации и благоустроят прилегающую территорию.

Олег Николаев подчеркнул, что республика выполняет все взятые обязательства. Строительство внутрипоселковых газораспределительных сетей протяженностью 25,6 км в населенных пунктах Заволжья полностью реализовывается за счет бюджета региона. На это потребуется более 154 млн. рублей. На текущий год в республиканской казне заложено порядка 46 млн. рублей. «Проектно-сметная документация разработана. По двум населенным пунктам экспертиза завершена, можно объявлять аукцион», — сказал он.

Врио Главы Чувашии подчеркнул, что значение газификации для развития заволжской территории Чебоксар невозможно переоценить. Район получит новый импульс развития, будут созданы благоприятные инвестиционные условия для бизнеса, туристско-рекреационного кластера и комфортные условия для проживания.

Проблема газификации Заволжья обсуждалась давно, еще с 2012 года, были планы осуществить задуманное в 2015 году, но все сроки не выполнялись. Наконец, в октябре 2019 года, ООО «Газпром межрегионгаз» получил разрешение Минстроя России на начало строительства газопровода в Заволжье.

6.05.2020

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