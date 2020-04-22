Сегодня вечером через Чувашию будет проходить холодный атмосферный фронт. В связи с этим сегодня вечером ожидается снегопад с формированием снежного покрова, поднимется метель. В период с 17 до 21 часа порывы северного ветра могут достигать 19-21 метра в секунду.

В ночные часы на дорогах местами возможны снежные заносы, накат и гололедица. Температура воздуха понизится до 0-5 градусов мороза. Об этом сообщает сайт «Погода в Чувашии».

Завтра днем Чувашия окажется в арктической воздушной массе с температурой воздуха на высоте облаков 10-12 градусов мороза. Поэтому у земли будет, как и сегодня, 0 плюс 5. Местами пройдет кратковременный снег. За день погода будет меняться от солнечной к снежной.

Судя по прогнозам, постепенное потепление начнется в субботу, а к концу апреля возможно повышение температуры воздуха до 12-17 градусов. Осадки прекратятся, а ветер утихнет.

22.04.2020

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