Гидрометцентр Чувашии прогнозирует резкий перепад температур в регионе в первые дни нового года.
31 декабря прогнозируется снег, ночью местами сильный, метель, ветер юго-западный 13-18 м/с.Температура воздуха ночью -2…-7°, днём -4…+1°.На дорогах снежные заносы, накат, гололедица.
1 января пройдёт небольшой, днем местами умеренный снег.Ветер ночью юго-западный 5-10 м/с, северный 6-11 м/с.Температура ночью -2…+1°, днём -2..+1°,к вечеру понижение температуры до -3…-6°.На дорогах местами гололедица.
2 января возможен местами небольшой снег, ветер западной четверти 6-11 м/с.Температура ночью -9..-14°, днём -6 …-11°.На дорогах местами гололедица.
30.12.2019
www.tavanen.ru
Комментарии: