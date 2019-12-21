Чувашию ждёт резкий перепад температур

Декабрь 21, 2019 - Актуально - нет комментариев

Гидрометцентр Чувашии прогнозирует плюсовую температуру на следующей неделе. 

22 декабря будет без осадков, ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -5…-10°, днем -1…-6°. 

23 декабря ночью местами, днём — небольшой снег, мокрый снег.Ветер южной четверти 7-12 м/с. Температура ночью -5…-10°, днём 0..-5°.

24 декабря местами возможен  небольшой снег и мокрый снег. Ветер южной четверти ночью 7-12 м/с, днём 5-10  м/с.Температура ночью -4..+1°, днём  -3 …+2°.

На дорогах местами гололедица.

21.12.2019

www.tavanen.ru 

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