Гидрометцентр Чувашии прогнозирует плюсовую температуру на следующей неделе.
22 декабря будет без осадков, ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -5…-10°, днем -1…-6°.
23 декабря ночью местами, днём — небольшой снег, мокрый снег.Ветер южной четверти 7-12 м/с. Температура ночью -5…-10°, днём 0..-5°.
24 декабря местами возможен небольшой снег и мокрый снег. Ветер южной четверти ночью 7-12 м/с, днём 5-10 м/с.Температура ночью -4..+1°, днём -3 …+2°.
На дорогах местами гололедица.
21.12.2019
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