Чувашавтотранс выплатил работникам просроченной зарплаты на 5,9 млн рублей. Задолженность погашена за счет реализации имущества, выставленного на торги.
«По состоянию на 9 июня текущего года задолженность по заработной плате в организациях и учреждениях всех форм собственности Чувашской Республики составляет 54,7 млн. рублей перед 1257 работниками. С января 2020 года задолженность уменьшилась на 14,9», — говорится в сообщении на сайте Минтруда Чувашии.
Напомним, что вопрос погашения задолженности по заработной плате в ГУП ЧР «Чувашавтотранс» находится на особом контроле у Правительства Чувашской Республики.
10.06.2020
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