В Чебоксарском районе продолжает работу общественная комиссия по контролю за качеством питания в школах и детских садах.

Члены комиссии проверили организацию питания в Кугесьском лицее и Сятра-Хочехматской школы. Они ознакомились с состоянием пищеблоков, примерным десятидневным меню, а также качеством готовых блюд, осмотрели кухонные и складские помещения. Отдельное внимание было обращено на соблюдение правил хранения продуктов, в том числе товарное соседство, наличие соответствующей документации.

В Кугесьском лицее комиссия проверила, какая работа была проведена по устранению замечаний, выявленных в ходе предыдущей проверки. Директор учреждения Анжела Ивановна Григорьева продемонстрировала проверяющим качественные изменения в ведении документации. Комиссия положительно отметила вкусовые качества предлагаемых блюд. Это было подтверждено и при разговоре с учащимися.

В Сятра-Хочехматской школе были выявлены нарушения требований СанПиНа в части невыполнения примерного цикличного меню, в том числе несоблюдение норм питания по основным пищевым продуктам (мясо, молоко, творог, рыба, свежие фрукты, овощи, соки), нарушение санитарно-эпидемиологического режима в пищеблоке. Руководителю Сятра-Хочехматской школы было рекомендовано повысить вкусовые качества блюд, разнообразить меню.

Выявленные в ходе проверок нарушения поручено устранить до 1 марта текущего года. Проверки образовательных учреждений будут продолжены.

С предложениями и замечаниями родители, педагоги и учащиеся могут обратиться в отдел образования и молодежной политики администрации Чебоксарского района. Они будут учтены в ходе работы общественной комиссии по контролю за организацией питания обучающихся.

7.02.2020

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