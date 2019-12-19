С 15 ноября по 15 декабря 2019 года в библиотеках Чебоксарского района прошла ежегодная читательская акция «Выбираем Книгу года». В течение месяца читатели определяли самые читаемые в 2019 году в библиотеках района художественные книги для детей и взрослых. Для этого они вспоминали и называли наиболее понравившуюся книгу, которую они прочитали в 2019 году, и голосовали за нее.

Голосование читателей проходило по номинациям «Самая читаемая книга для детей» и «Самая читаемая книга для взрослых».

По итогам голосования наибольшее число голосов среди взрослых набрала третья книга чувашской писательницы У.Эльмен «Упраймарǎм сана». По результатам голосования книга победила в 14 из 39 библиотек района и набрала 169 голосов. Первые две книги писательницы также остаются востребованными у читателей. На долю Маши, главной героини романа, выпало много горя. Но, несмотря на все невзгоды, в третьей книге она наконец-то счастлива: сыновья уже взрослые, строят свою жизнь, рядом – родной и понимающий человек. Каждое утро она встречает в хорошем настроении и спешит на любимую работу. Но судьба готовит для Маши новые испытания. Среди наиболее читаемых названы книги Н.Спаркса «Последняя песня», Т.Алюшиной «Руки моей не отпускай», О.Роя «Писатель и балерина», В.Савельевой «Горькая правда жизни».

Юные читатели определили своего лидера. Самой читаемой детской книгой года стала книга английской писательницы Д.Роулинг «Гарри Поттер и философский камень». Книги о Гарри Поттере давно завоевали популярность у юных читателей библиотек района. Библиотекари отмечают, что интерес к творчеству английской писательницы носит волнообразный характер. 2019 год стал годом повышенного интереса ко всем семи книгам, но победу одержала первая часть, в которой читатели подробно знакомятся с миром магии, приоткрывают завесы тайны о родителях Гарри, вместе с ним мысленно преодолевают опасности.

Популярностью у юных читателей пользуются и книги английской писательницы Холли Вебб. Трогательные истории писательницы о котятах и щенятах учат детей доброму отношению к животным, чуткости, ответственности и заботе. Среди самых читаемых были также названы книги Э.Успенского «Дядя Федор, пес и кот», Марии Евсеевой «Билет в другое лето», Д.Емеца «Моя большая семья. Бунт пупсиков».

19.12.2019

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