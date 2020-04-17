В Чебоксарском районе в ближайшее время отремонтируют два учреждения культуры.
Администрация Сирмапосинского сельского поселения планирует провести текущий ремонт Чиршкасинского дома творчества. Начальная цена контракта — 2056243 руб.Последний день приема заявок — 24 апреля.
Администрация Лапсарского сельского поселения ищет подрядчика для проведения текущого ремонта здания Синьял-Ойкасинского сельского клуба. Начальная цена контракта — 684706 руб. Заявки принимаются др 28 апреля.
17.04.2020
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