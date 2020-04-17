Чиршкасинский дом творчества и Синьял-Ойкасинский клуб ждёт ремонт

17 апреля, 2020 - Новости - нет комментариев

В Чебоксарском районе в ближайшее время отремонтируют два учреждения культуры.  

Администрация Сирмапосинского сельского поселения планирует провести текущий ремонт Чиршкасинского дома творчества. Начальная цена контракта — 2056243 руб.Последний день приема заявок — 24 апреля. 

Администрация Лапсарского сельского поселения ищет подрядчика для проведения текущого ремонта здания Синьял-Ойкасинского сельского клуба. Начальная цена контракта — 684706 руб.  Заявки принимаются др 28 апреля.  

 

17.04.2020

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